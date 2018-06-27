- Нащупали дно: стало известно об интересной ситуации с отменой субсидий в Украине22:36
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине21:58
- Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей21:40
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- Гривна за семь копеек: нацвалюта потерпела крах, тревожные цифры20:24
- Африканская чума свиней: в Одесской области объявлен карантин20:07
- Делать бронежилеты станет дешевле: Порошенко подписал закон о налоговых льготах19:50
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы19:30
- Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»18:53
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
Нащупали дно: стало известно об интересной ситуации с отменой субсидий в Украине
Резкое сокращение числа получателей субсидий в Украине связано с прохождением пика спада украинской экономики.
Такое мнение "Апостроф. Экономика" озвучил финансовый эксперт Алексей Кущ.
Он отметил повышение числа субсидиантов в последние годы в связи с резким ростом тарифов на услуги ЖКХ при одновременном падении украинской экономики. При этом сегодня, по словам эксперта, экономика страны показывает рост, тогда как повышение тарифов практически остановлено.
"Когда были повышены тарифы в несколько раз, фактически произошло уничтожение так называемой середины, и большую часть населения вогнали в состояние полунищенского существования, когда люди были вынуждены как бы просить милостыню у государства. Но рано или поздно даже в условиях деградирующей экономики, как у нас сейчас, и в условиях обнищания населения все равно дно должно быть достигнуто, и оно уже нащупано, поэтому количество субсидиантов сокращается", - пояснил эксперт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, отмена
- Министр рассказал, кто не сможет выйти на пенсию в 2018 году
- ЧТО ОПЯТЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В НАЗНАЧЕНИИ СУБСИДИЙ
- Розенко: в 2016 году остатки от субсидирования достигли 12 миллиардов
- В Украине урезают субсидии: кому придется платить больше
- Увага! Нові правила для субсидіянтів, у яких є діти віком від 14 років
- Как получить выгоду от субсидии
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля10:05
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Нащупали дно: стало известно об интересной ситуации с отменой субсидий в Украине22:36
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине21:58
- Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей21:40
- В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 1 июля21:20
- Они таки встретятся: в Кремле подтвердили саммит Путина и Трампа20:58
- Известный путешественник попросил у Путина «благословения» для погружения в Марианскую впадину20:41
- Гривна за семь копеек: нацвалюта потерпела крах, тревожные цифры20:24
- Африканская чума свиней: в Одесской области объявлен карантин20:07
- Делать бронежилеты станет дешевле: Порошенко подписал закон о налоговых льготах19:50
- Ученые рассказали, почему нельзя часто мыть голову22:20
- Из-за чего могут появиться белые пятна на ногтях?19:15
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Подразделения ВСУ нанесли мощный удар в тылу "ДНР" под Коминтерново: у россиян потери, подорвана бронетехника
- «Очень жесткий досмотр»: жители ОРДО жалуются на блокпосты боевиков
- Тымчук рассказал, чего ждать на Донбассе после переговоров Порошенко с Путиным