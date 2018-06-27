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Озвучены вопросы, которые Украина сегодня обсудит с оккупантами в Минске

27.06.2018 12:17
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Озвучены вопросы, которые Украина сегодня обсудит с оккупантами в Минске

Подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы сегодня в Минске попытается договориться о режиме прекращения огня на Донбассе до конца лета.

Представитель Украины в данной подгруппе Евгений Марчук отмечает: «Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска».

По его словам, на предыдущих переговорах 13 июня в подгруппе по вопросам безопасности договорились подготовиться и попробовать «выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели».

Политик считает, что достичь договоренностей о прекращении обстрелов будет непросто.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Минские договоренности
 
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