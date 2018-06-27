Переселенцы пикетируют Кабмин

27.06.2018 14:50

Несколько десятков переселенцев проводят акцию протеста напротив Кабинета министров Украины. Об этом сообщает корреспондент издания Остров.



Основное их требование — это запустить и выделить дополнительные средства на реализацию программы «Доступное жилье».



«В бюджете 2018 года на финансирование программы заложено всего 100 млн. грн., что позволит обеспечить жильем около 350 переселенцев, участников АТО и молодых семей. На данный момент заявки на участие в программе подали более 6 тыс. семей. До конца года это цифра будет более 10 тыс. Мы требуем дофинансировать программу на 900 млн. грн. Ежегодное выделение 1 млрд.грн. позволить решать жилищную проблему до 4 тыс. семей», — говорит глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.



Участники акции принесли плакаты «STOP транзит ВПО», «Конституция едина», «Ваша хата з краю, а ми житла не маєм», «Потрібне реальне, а не папір».



Известно, что по данным Минсоцполитики, на 25 июня 2018 года в Украине зарегистрированы 1 512 755 внутренне перемещенных лиц.

Источник: http://zi.dn.ua