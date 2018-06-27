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Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине
Для Кремля важно, чтобы на украинской территории не отмечалось появления новых военных объектов, угрожающих безопасности России. Данное условие является одним из главных инструментов прекращения военных действий на Донбассе.
Как передает replyua.net, об том заявил в интервью австрийкой телерадиокомпании ORF российский президент Владимир Путин. «К примеру, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы стремились купировать наш ядерный потенциал. Конечно, для нас это важно, я не стану скрывать», — отметил он.
В ответ на вопрос, можно ли решит «украинскую проблему», если страна объявит нейтралитет и откажется от вступления в Североатлантический альянс, Путин ответил: «Это одна из проблем, но не единственная».
Российский лидер добавил, что еще одним условием является отмена ограничений использования родных языков для представителей национальных меньшинств. По его словам, закон о языках, который якобы был подвергнут критике в Европе, «значительно усложняет ситуацию в Украине».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, агрессия
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