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Швеция готовится к ядерному атаке России
27.06.2018 12:45
На сегодняшний день Россия является угрозой номер один для европейской безопасности.
Полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрем заявил, что Швеция назвала Россию самой серьезной угрозой из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма. По его словам, шведское правительство объективно расценивает российскую угрозу, в особенности после событий в Грузии и Украине. В связи с этим, население начали информировать о том, как себя вести при начале вооруженного конфликта и ядерной атаки со стороны РФ.
Кроме того, в стране возобновили отмененная обязательную воинскую службу. Хагсирем пояснил, что шведские семьи получили брошюры с руководствовом о том, как следует действовать в различных опасных ситуациях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, война, Швеция
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