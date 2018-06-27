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Существует угроза наступления РФ с моря: Путин перебросил в Азовское море 40 боевых кораблей
Власти Российской Федерации распорядились перебросить в воды Азовского моря порядка сорока боевых кораблей. Как информирует replyua.net со ссылкой на «5 канал», представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что преимущественно это катера Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военные катера.
Так, согласно его словам, до начала аннексии Крымского полуострова и военной агрессии со стороны Российской Федерации Украина так и не договорилась о морских границах со своим восточным соседом. Скибицкий заявил: «Это граница и в Азовском море, и в Керченском проливе - ее нет. Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня по данным военной разведки около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления».
В это же время он напомнил, что в 2003 году Украина и Россия подписали международный двусторонний договор «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». В документе отмечается, что «Азовское море - это внутренние воды Украины и Российской Федерации, потому что так случилось исторически». Согласно договору, торговые суда и военные корабли под флагом Украины или России могут свободно находиться в любой точке Азовского моря и Керченском проливе. Относительно оценок угрозы наступления России с моря, Скибицкий отметил, что такая угроза существует, но на сегодня в РФ недостаточно судов для этого. Представитель разведки добавил: «Есть угроза, но на сегодня по нашим оценкам там еще не достаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию, но накопление этого вооружения и войск в Азовском море».
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Азовское море, угроза
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