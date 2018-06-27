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Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение
Украинцы увидят затмение 27 июля.
Уже через месяц, 27 июля 2018 года, украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение, когда полная Луна пройдет через тень Земли.
Астрономы ожидают, что полное затмение продлится в течение 1 часа 43 минуты, а частичное затмение - до и после полной фазы затмения - будет длиться 3 часа и 55 минут, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Это затмение будет длиться так долго, потому что Луна пройдет через самую темную область земной тени, известную как Umbra, которая также даст спутнику нашей планеты красноватый блеск "Кровавой Луны".
Полнолуние в июле произойдет одновременно с апогеем Луны, то есть с моментом, когда Луна достигает своей самой дальней точки по отношению к Земле. Это будет самая маленькая полная Луна года, а это означает, что Луне потребуется больше времени, чтобы пройти сквозь тень Земли, то есть затмение продлится дольше.
Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.
Интересно, что в восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны. Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22 часов по Киеву 27 июля.
Всего через несколько дней после лунного затмения Марс пройдет в ближайшей по отношению к Земле точке с 2003 года. 31 июля Красная планета будет находиться на расстоянии 57,6 миллиона км от Земли, что позволит наблюдателям в Восточном Полушарии увидеть Марс невооруженным глазом.
Теги: Украина, Донбасс, лунное затмение
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