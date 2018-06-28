Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго

28.06.2018 16:30

«Тайное» решение правительства «заморозить» переселенцам выплаты долгов по пенсиям, повергло многих из них в состояние паники. Ее причины вполне понятны: наученные горьким опытом, украинские переселенцы все меньше верят в добрую волю и пенсионную заботу родного правительства и все больше – в его стремление любой ценой лишить их законных пенсионных выплат. Желательно – побыстрее и навсегда.

Речь идет о Постановлении Кабинета министров Украины №335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 8 июня 2016 года №365» от 24 мая 2018 года. Оно остановило выплаты долгов по пенсиям переселенцам, по сути, до особого распоряжения и санкционировало выплату только текущих пенсий. Да и то, как показала практика, далеко не всем.

Постановление массового поражения

Термин «тайное» в отношении к этому Постановлению впервые применили правозащитники. «Кабинет министров в мае практически тайно принимает резолюцию, которая напрямую влияет на 1,5 миллиона граждан и не считает необходимым не только общаться или обсуждать это постановление, но даже заранее информировать о самой разработке подобной идеи. Это могло бы минимизировать отрицательные последствия для украинцев», – заявила по этому поводу эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

И действительно, это Постановление «зацепило» максимум переселенцев. К примеру, любое внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое по той или иной причине решило сменить место жительства в пределах контролируемой Украиной территории и по этой причине решило перевести свою пенсию в другое управление Пенсионного фонда, как говорится, тоже «попало». Стандартный срок на перевод пенсий между управлениями фонда – 1,5 месяца. Вот за эти самые 1,5 месяца он пенсию и не получит. Она будет зачислена в долговые выплаты по пенсиям и ее выплата будет остановлена потому, что выплата пенсии возобновляется с момента обращения ВПЛ в новое управление Пенсионного фонда. Нюансы никого не волнуют.

Фишка в том, что кроме Постановления №335, правительство внесло изменения и в «Порядок назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ», и в «Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания (нахождения)».

Так, новая редакция п. 15 «Порядка назначения (возобновления) социальных выплат ВПЛ» звучит уже так: «Орган, осуществляющий социальные выплаты, на основании решения комиссии назначает (восстанавливает) такую социальную выплату с месяца, в котором поступило заявление ВПЛ. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабмином Украины».

Как говорится, просто и со вкусом.

Примечательно также, что «тайное» Постановление правительства остановило находящиеся даже на финальном этапе реализации выплаты долгов по пенсиям. «Принятие Постановления №335 привело к тому, что в последний момент Пенсионный фонд за несколько дней до начала процедуры выплаты пенсий отозвал списки начисленных выплат и перестал выплачивать задолженность за предыдущие периоды. Причем, есть люди, которые уже получили решения местных комиссий о необходимости выплатить им задолженности. Эти решения действующие и законные, так как в Постановление правительства №637 (о восстановлении пенсии и выплате задолженности) изменения не вносились. Но, вместо погашения долгов граждане получили пенсии только за один последний месяц. Это – нарушение прав переселенцев-пенсионеров, которым выплаты начислялись на основании Постановления №637», – сообщила Валерия Вершинина.

Отдадим, половину, потом…

Но, конечно, прежде всего, это Постановление направлено на тех ВПЛ, которые какое-то время жили на неконтролируемой Украиной территории и не получали положенных им по закону пенсий. Ранее такие люди могли выехать на контролируемую территорию и, после серии нехитрых процедур, получить всю причитающуюся им пенсию, включая долги. Конечно, для многих это было не просто. Но теперь подобное невозможно.

«25 апреля Постановлением Кабинета министров озвучено то, что не выплаченные средства аккумулируются на счетах Пенсионного фонда, но будут выплачены, когда будет принят особый Порядок по выплате этих долгов», – попыталась успокоить переселенцев начальник Покровского объеденного Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Неля Аржавитина. Но тщетно.

Главная причина тревоги ВПЛ заключается в том, что по прошествию уже двух месяцев после принятия Постановления, останавливающего выплату пенсионных долгов, никакого особого Порядка выплат этих долгов правительство так и не приняло. Более того, несмотря на то, что социальные работники изо всех сил убеждают перевозбужденных пенсионеров-переселенцев немного подождать, многим уже становится понятно, что «немного» – понятие очень и очень растяжимое. Особенно, если правительство не слишком заинтересовано в ускорении процесса.

То есть, по факту, пенсионерам-ВПЛ отказывают в выплате пенсионных долгов, ссылаясь на… несуществующий Порядок выплат этих долгов. Причем, в Постановлении о сроках разработки и введения в работу этого отдельного Порядка не сказано ничего.

О суммах, которые правительство рассчитывает сэкономить, не выплачивая (пока можно осторожно добавить – временно) пенсионные долги можно судить по количеству переселенцев, которым с завидной периодичностью эти выплаты останавливают.

«В Украине на данный момент зарегистрировано 1,57 млн ВПЛ. В разные периоды от 900 тыс. до 1,2 млн – это зарегистрированные пенсионеры. Это люди, которым отменяют пенсии из-за того, что они куда-то выезжают. Еще около 600 тыс. никогда не обращались за пенсиями и не получали их с момента начала конфликта. Если смотреть динамику по месяцам, то видно, что количество пенсионеров сильно прыгает – в некоторые месяцы уменьшается чуть ли не на 200 тыс., а потом снова вырастает. Это значит, что людей, видимо, в чем-то подозревают, им прекращают выплаты пенсий, потом эти люди проходят проверки, и выплаты пенсий возобновляются. В моем понимании, если человеку прекратили выплату, и сразу возобновили, это означает, что прекратили ее дискриминационно. Получается, от самой системы страдает около миллиона человек. Ежемесячно подвергается прекращению выплат пенсий не менее 200 тыс. человек», – сообщила Валерия Вершинина.

Кому могут «остановить» пенсию

Учитывая, что теперь после каждой остановки выплат пенсии переселенцам по любой причине, образовавшийся пенсионный долг после проверки и восстановления выплат погашен не будет, а пойдет «в долг», ВПЛ, да и не только они, сильно заинтересовались, на каком основании Пенсионный фонд может приостановить или вовсе прекратить пенсионные выплаты. Их оказалось достаточно.

По Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» территориальное отделение Пенсионного фонда своим решением может приостановить выплату пенсий, к примеру, если:

если пенсионер не получает свою пенсию 6 месяцев и более. По любой причине;

если Миграционная служба Украины зафиксировала выезд пенсионера за рубеж и «отсутствие его в стране длительное время». Причем, пусть термин «длительное время» никого не обманывает. Здесь в качестве примера можно взглянуть на знаменитый случай с освобожденным из плена «ДНР» ученым Игорем Козловским. Власти посчитали, что он «живет за границей» и прекратили ему выплату пенсии. Он действительно пересекал границу Украины – ездил в Брюссель, где выступал с докладом о ситуации на Донбассе в Европарламенте, а также в Лондон со спичем в Британском парламенте;

самый любимый Пенсионным фондом и правительством случай – если в результате какой-либо официальной проверки будет решено, что фактическое место проживания ВПЛ не соответствует официально задекларированному на подконтрольной Украине территории, то выплата пенсии прекращается со следующего месяца после проверки.

Пикантность ситуации в последнем случае заключается в том, что в действующем законе «Об общеобязательном пенсионном страховании» указано, что «каждый гражданин имеет право на выплату пенсий по месту жительства». Ни о каком месте фактического, практического или специального жительства никакой речи нет и в помине. Место проживания пенсионера не ограничивается. Пенсионер банально обращается в Пенсионный фонд по любому месту жительства и получает пенсию.

Но, после начала войны на Донбассе вместо того, чтобы перевести Пенсионный фонд на электронный бумажный документооборот (что снимало все проблемы с выплатами пенсий переселенцам), был принят специальный закон для временно перемещенных лиц. Их выделили в отдельную категорию граждан, которые получают пенсию по особой процедуре – со справками ВПЛ, верификациями, идентификациями и постоянной процедурой контроля.

Кстати, Верховный суд Украины не так давно пришел к заключению, что останавливать выплату пенсий украинцам (не зависимо от статуса и места жительства) могут только на основании… пенсионного закона. Но Пенсионный фонд пока просто «имеет это заключение в виду».

Искусственно созданные переселенцы

В любом случае считается, что если произошла ошибка с остановкой пенсионных выплат, то она будет исправлена и все положенные деньги пенсионеру выплатят сполна. Однако, теперь Пенсионному фонду и другим причастным к проверкам государственным службам есть прямой материальный смысл ошибаться чаще и больше. Чем больше ошибок, тем больше пенсионных выплат попадают в разряд долгов, которые выплачиваются по схеме, которой, как уже говорилось, нет. Во всяком случае, пока.

Такое положение дел настраивает многих переселенцев (и не только их) по-другому посмотреть на происходящее вокруг пенсионных выплат в Украине. Так, Харьковская правозащитная группа заявила, что несколько дней назад к ней начали поступать массовые обращения жителей села Павлополь Волновахского района Донецкой области по поводу остановки выплаты пенсий. По данным на 25 июня случаев остановки пенсионных выплат в селе уже 20.

Пенсионная история села весьма интересна. Хотя до линии соприкосновения от него всего пара километров, юридически и фактически оно полностью под контролем Украины. Официально Павлополь признан украинским в мае 2015 года очередной редакцией Постановления КМУ №1085-р. И с тех пор статуса не терял.

Однакопо непонятной причине чиновники Пенсионного фонда приняли решение, что все пенсионеры села… переселенцы, которые должны оформить справки ВПЛ там, где им будет удобно. Иначе – никаких пенсий. Пенсионеры так и поступили и пенсии им начали выплачивать. С 2015 года с выплатами у свежеиспеченных ВПЛ не было никаких проблем. Пока…

«Все пенсионеры села в один прекрасный день не получили очередные выплаты по причине того, что через 3 года СБУ, Пенсионный фонд и УТСЗН решили отработать планы по экономии государственного бюджета с помощью системы "Аркан". Пенсионерам в Пенсионном фонде ответили, что заморозили пенсию всем переселенцам и предложили… пересечь линию разграничения и переоформить выплаты еще раз», - рассказали в Харьковской правозащитной группе.

Интересно, кто придумал оформить пенсионеров с контролируемой территории как ВПЛ и зачем? Некоторые местные жители уверены, что знают ответ на последний вопрос. Впрочем, у других пенсионеров также рождаются вопросы. Например, не получит ли этот новый «чудесный» и прогрессивный опыт дальнейшее распространение на контролируемой Украиной территории…

Несовместимые точки зрения

Примечательно, наибольший риск в такой пенсионной политике правительства некоторые эксперты видят в том, что потом (когда все «утрясется») Украине будет финансово очень тяжело отдавать долги по пенсионным выплатам и ВПЛ, и жителям неконтролируемых территорий. Тем более, что к этим выплатам легко могут добавиться компенсации морального вреда и другого ущерба.

Но, скорее всего, самый большой риск в другом. Сложившаяся ситуация ставит под сомнение возможность и само желание государства выполнять правила, которые оно само и ввело, в отношении пенсионеров. Как известно, выплата пенсии, согласно Конституции Украины, это – нерушимое имущественное право. В том числе и в отношении и ВПЛ и граждан, проживающих на неконтролируемых территориях.

Глядя на такое отношение, на ситуацию, в которой сейчас находятся пенсионеры-переселенцы, эти самые граждане легко могут сделать вывод, что вероятность получить пенсию от такого государства в реальности минимальна. А это – прямой и сильный стимул работникам стремиться к «черным» и «серым» зарплатам. А почему нет, если завтра ситуация с пенсиями только еще сильнее ухудшится? Ведь, когда пенсионная дискриминация ВПЛ перестанет давать нужный финансовый эффект, аналогичные «фокусы» уже могут быть и в отношении не переселенцев…

Такое может еще больше обострить проблемы Пенсионного фонда и, в конце концов, спровоцировать пенсионный кризис в национальном масштабе.

«Если мы нарушаем сегодня гражданские права наших сограждан, оказавшихся, по сути, заложниками оккупации. Если мы их оставляем без каких-либо прав, лишаем их этих прав, мы создаем опасный прецедент – лишение других гражданских прав других слоев населения. Т.е. сегодня это буду переселенцы, или жители оккупированных территорий, завтра это будет, возможно, какая-то национальное, религиозное или этническое меньшинство. Это опасный прецедент, государство не должно играться с этим», – считает директор Международного центра исследований проблем безопасности Александр Кореньков.

Однако правительство, по-прежнему, видит эту ситуацию совершенно иначе. «Последние действия правительства, в частности, принятие Постановления №335, говорят, что появляются новые правила и более жесткие требования к переселенцам и ограничение их прав. Причем, еще в феврале 2016 года фонд сделал официальное заявление о том, что благодаря верификациям и проверкам сэкономлено 13,5 млрд грн, которые не были выплачены пенсионерам, имеющим регистрацию на временно оккупированных территориях. Это, можно сказать, государственная политика. С точки зрения государства это - просто экономия. Очень досадно, что государство так относится к людям», – сказал старший стратегический юрист Благотворительного фонда «Право на защиту» Олег Тарасенко.

С таким подходом, скорого появления порядка погашения пенсионных долгов переселенцам ожидать от правительства явно не приходится…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»