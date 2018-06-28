Раду могут распустить уже завтра: нардепы перешли опасную черту

28.06.2018 20:35

Президент Украины Петр Порошенко может распустить Верховную Раду уже 29 июня

Это право он получил в связи с тем, что парламент не проводил заседания более 30 дней подряд, пишет politeka

Соответствующий нюанс оговорен в Конституции Украины, написал на своей странице в Facebook народный депутат от БПП Алексей Мушак.

«Парламент может быть распущен завтра. Статья 90 Основного закона. Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если: в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться. Этот прекрасный момент, когда Рада не собиралась 30 дней, уже давно наступил», — отметил Мушак.

По его словам, это произошло еще в 2015-2016 годах.

«Во время третьей сессии с 25 декабря 2015 по 26 января 2016 парламент не собирался 31 день. Хотя должен. Тем самым у президента уже давно есть право распустить Верховную Раду. И даже спрашивать о коалиции или какие-то другие поводы придумывать не надо», — подчеркнул нардеп