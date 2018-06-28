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Украинцы рискуют остаться без праздника, страну неожиданно охватила беда
В связи с празднованием Дня Конституции многие украинцы ринулись из своих городов, чтобы отдохнуть.
Так, на выезде из Запорожья в сторону моря образовалась многокилометровая пробка. Тысячи машин фактически «застряли» на узкой двухполосной трассе.
Также на объездной дороге в Мелитополе по состоянию на утро наблюдалось большое скопление машин.
Кроме того, автомобильные пробки образовались на границе Украины с Венгрией и Словакией, в районе КПП «Тиса» и КПП «Малый Березный»
На данный момент перед пунктом пропуска на границе с Венгрией скопилось более сотни автомобилей, и их количество стремительно растет.
Количество машин на въезде в Словакию со стороны Украины — более 50, и их количество также растет.
Следует отметить, что на КПП «Каланчак» образовалась огромная очередь из автомобилей. Десятки машин желающих въехать на территорию временно окупированного Крыма ожидают в районе административной границы Украины.
Источник politeka.
Теги: Украина, Донбасс, праздник, горе
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