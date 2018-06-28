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В разведке Украины сделали громкое заявление о вторжении России в Украину через Беларусь – подробности
28.06.2018 10:32
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий утверждает, что Кремль рассматривает сценарий военной интервенции в Украину через Беларусь. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".
Представитель ГУР отмечает, что официальный Киев держит данный вопрос на радаре и контролирует все военные мероприятия, которые страна-агрессор организовывает на территории Республики Беларусь.
По словам Скибицкого, в 2016-2017 годах в Беларуси было проведено множество российских милитарных мероприятий, в ходе которых Россия изучала возможности для выхода к украинской границе.
Как подчеркнул чиновник, есть информация, что угроза с севера действительно существует.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, СМИ, вторжение, Минобороны, ГУР
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