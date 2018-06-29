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Мільйони українців можуть звільнити від сплати комуналки

29.06.2018 10:06
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Мільйони українців можуть звільнити від сплати комуналки

У Раді зареєстрований законопроект про звільнення пенсіонерів від сплати за комунальні послуги.

Метою законопроекту № 8485 від 15.06.18г. про внесення змін до Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» є звільнення громадян похилого віку від оплати житлово-комунальних послуг.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону, передбачивши в ньому:

гарантування державою кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, надання різних видів допомоги шляхом, в тому числі, звільнення від оплати житлово-комунальних послуг;

звільнення громадян похилого віку від оплати житлово-комунальних послуг та безкоштовне надання громадянам похилого віку, які проживають в житлових будинках, що не мають центрального опалення, палива в межах норм, встановлених Урядом України.

Ухвалення законопроекту не викликає необхідності внесення змін до інших законів України.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, коммунальные услуги
 
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