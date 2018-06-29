Похолодание, грозы и другие погодные капризы в выходные

29.06.2018 11:39

В предстоящие выходные дни, 30 июня и 1 июля, в большинстве украинских областей значительно похолодает. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.



«Циклоническая или барическая депрессия - зона с несколькими центрами самого низкого атмосферного давления, в нее могут входить несколько циклонов. В эту огромную зону заходят циклоны, выходящие из нее -формируют маленькие, новые и могут развиваться более мощные. В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включительно с Украиной, попадают в нее», - отмечает синоптик. Согласно ее прогнозу, 29 и 30 июня в большинстве регионов пройдут дожди, также не исключены грозы, град и порывы ветра. Дожди пройдут везде, и лишь в пятницу малооблачная погода сохранится на востоке, однако ближе к ночи там тоже прогремят грозы.



«1 июля в большинстве областей существенно упадет температура воздуха. Похолодает до +18+23 градусов, на Западе местами до +14+17 градусов. Последним окажется Восток, но и там 1-2 июля жара упадет», - добавила синоптик.