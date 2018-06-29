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Порошенко поблагодарил европейских лидеров за продление антироссийских санкций

29.06.2018 17:52
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Порошенко поблагодарил европейских лидеров за продление антироссийских санкций

Глава государства Петр Порошенко выразил свою признательность лидерам стран Евросоюза за продление антироссийских санкций.

Как сообщает replyua.net, об этом Порошенко написал на своей странице в Фейсбуке. Особую благодарность он выразил французскому президенту Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Ангеле Меркель. 

«Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной. Слова особой благодарности Ангеле Меркель и президенту Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей». – написал украинский президент. 

Также он отметил, что цена за российскую агрессию будет постоянно расти в том случае, если РФ не прекратит подрывать мирные процессы и будет игнорировать взятые на себя обязательства. 



Теги: Россия, Донбасс, санкции, Порошенко
 
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