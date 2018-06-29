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РФ прижали: все подробности судьбоносного решения ЕС по МН17
По итогам саммита стран Евросоюза Россию призвали признать свою ответственность за авиакатастрофу с малазийским «Боингом», разбившимся на Донбассе
Такое решение было принято Европейским Советом по итогам заседания в Брюсселе в пятницу, 29 июня. Участники саммита заявили, что полностью поддерживают соответствующую резолюцию Совбеза ООН.
«Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН № 2166 о падении рейса MH17. Он призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину», — отмечается в итоговом документе.
Речь идет о резолюции Совета безопасности ООН, принятой непосредственно после трагедии — еще в июле 2014 году. В ней представители ООН призывали привлечь к ответственности всех причастных к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний. Кроме того, в резолюции содержался призыв к государствам сотрудничать для достижения этой цели.
Примечательно, что в документе, принятом сегодня Европейским Советом, не уточняется, о какой именно ответственности России идет речь.
Ранее Politeka сообщала, что Украина и Нидерланды будут вместе расследовать дело о крушении малайзийского Боинга
12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение о сотрудничестве с Украиной в расследовании дела о катастрофе самолета МН17, который летом 2014 года был сбит на Донбассом.
Согласно документу, процесс допроса подозреваемых и получения показаний по делу будет упрощен. Также соглашение позволяет проводить суд по видеосвязи.
В то же время Украина обязалась проводить в исполнение на своей территории вынесенные в Гааге приговоры в случае, если Киев не будет готов выдать своих граждан Нидерландам.
Напомним, Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.
Как сообщалось ранее, международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 предоставила новую информацию о трагедии.
Так, в ходе пресс-конференции глава уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисен заявил, что малазийский Боинг был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Малайзия, обвинение, авиакатастрофа
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