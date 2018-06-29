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С 29 июня украинцы могут без виз ездить на Антигуа и Барбуда
29 июня, в пятницу, вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Антигуа и Барбуда и Украиной. Как сообщает replyua.net, такое сообщение появилось на странице департамента консульской службы МИД Украины в Фейсбуке.
«Граждане Украины, которые намерены въехать на территорию Антигуа и Барбуда на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, получают визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуда перед въездом на ее территорию», - сказано в заявлении МИДа.
Напомним, что документ об отмене визового режима между двумя государствами был подписан в феврале этого года в Вашингтоне Рональдом Сандерсом, послом Антигуа и Барбуды в США, и Валерием Чалым, послом Украины в США. Антигуа и Барбуда являются небольшим государством на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов. Главой этого государства является королева Великобритании Елизавета Вторая.
Теги: Украина, Донбасс, безвизовый режим
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