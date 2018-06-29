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Ухудшение погоды: в Украине объявлено штормовое предупреждение
Завтра, 29 июня, ожидается ухудшение погодных условий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь», — говорится в сообщении.
По Киевской области завтра ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о значительном похолодании на выходных.
Об этом она написала в Facebook. По ее словам, большая «циклоническая депрессия» охватила восток и юг Европы. «Циклоническая или барическая депрессия — зона с несколькими центрами низкого атмосферного давления, в нее могут входить несколько циклонов или циклончикив. В эту огромную зону заходят циклоны, выходят из нее, формируются маленькие, новые и могут развиваться более мощные. В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включая Украину, попадают в нее», - рассказала Диденко.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, штормовое предупреждение
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