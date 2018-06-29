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В Украине распространяется смертоносная болезнь, - могут погибнуть миллионы
Эксперты ВОЗ предупредили жителей всех стран о том, что в мире распространяется смертельное заболевание – неизвестный вирус, который может иметь похожие последствия, как у «испанки», в результате которой скончались не менее 50 миллионов человек в начале прошлого века.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Ольга Голубовская, известный врач-инфекционист.
«Предполагают, что событие случится всенепременно и с большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку. Кстати, преодоление межвидового барьера – сегодняшний тренд эволюции и адаптации микроорганизмов, причем вызванные таким образом заболевания у людей чрезвычайно для них опасны и смертоносны – Эбола, птичий грипп, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, вирус Нипах, недавно унесший в Индии множество жизней», - пишет врач.
По словам Голубовской, «испанский грипп» - одно из заболеваний, которое помнит все человечество, и со времен эпидемии прошло уже сто лет. Инфекционист отметила, что издание The Lancet разместило наиболее важные статьи о гриппе и эпидемиях за последние 150 лет, и читатели могут ознакомиться с этими материалами.
Теги: Украина, Донбасс, болезнь, вирус
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