В Украине распространяется смертоносная болезнь, - могут погибнуть миллионы

29.06.2018 11:23

Эксперты ВОЗ предупредили жителей всех стран о том, что в мире распространяется смертельное заболевание – неизвестный вирус, который может иметь похожие последствия, как у «испанки», в результате которой скончались не менее 50 миллионов человек в начале прошлого века.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Ольга Голубовская, известный врач-инфекционист.



«Предполагают, что событие случится всенепременно и с большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку. Кстати, преодоление межвидового барьера – сегодняшний тренд эволюции и адаптации микроорганизмов, причем вызванные таким образом заболевания у людей чрезвычайно для них опасны и смертоносны – Эбола, птичий грипп, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, вирус Нипах, недавно унесший в Индии множество жизней», - пишет врач.



По словам Голубовской, «испанский грипп» - одно из заболеваний, которое помнит все человечество, и со времен эпидемии прошло уже сто лет. Инфекционист отметила, что издание The Lancet разместило наиболее важные статьи о гриппе и эпидемиях за последние 150 лет, и читатели могут ознакомиться с этими материалами.