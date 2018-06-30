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На украинско-российском кордоне задержаны кони (ФОТО)
Пограничники Сумского отряда помешали незаконному перемещению лошадей из Украины в РФ вне пунктов пропуска.
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в ходе реализации имеющейся оперативной информации о возможной противоправной деятельности, неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который именно пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей.
Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Однако впоследствии личность правонарушителя была установлена. Им оказался 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района.
За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно. Кони в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы.
Теги: Украина, граница, пограничники, кони
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