На украинско-российском кордоне задержаны кони (ФОТО)

30.06.2018 09:22

Пограничники Сумского отряда помешали незаконному перемещению лошадей из Украины в РФ вне пунктов пропуска.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в ходе реализации имеющейся оперативной информации о возможной противоправной деятельности, неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который именно пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей.





Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Однако впоследствии личность правонарушителя была установлена. Им оказался 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района.



За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП соответственно. Кони в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы.