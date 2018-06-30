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Украинский вопрос на встрече Путина и Трампа: версия Небоженко

30.06.2018 15:50
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Украинский вопрос на встрече Путина и Трампа: версия Небоженко

Политолог и директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, намеченную в столице Финляндии - Хельсинки 16 июля, заявил, что обе стороны заинтересованы в фиксации геополитической ничьи в Украине.

"Главная проблема Трампа и Путина, что они не верят друг другу. Кроме того, и тот и другой больше блефуют, чем могут сделать. В отношении Украины, ни у Трампа, ни у Путина в нашей стране нет мощной позитивного политического средства, чтобы выполнить свое обещание, - пишет Небоженко на своей странице в Фейсбуке. - И Россия, и США могут лишь сдержать друг друга в Украине, но не победить. Поэтому, никто в Украине никому ничего не будет отдавать. Обе стороны заинтересованы в фиксации геополитической ничьи в Украине. По крайней мере, до результатов президентских выборов 2019 года в Украине".

Пока же, по мнению эксперта США и Россия не будут двигаться вперед в Украине, но и своего не отдадут.

"Слишком много сил потрачено той и другой стороной, - поясняет Небоженко. - Поэтому, до и после встречи Трампа и Путина, слухов и предположений будет много, но дел – мало".

В то же время политолог подчеркивает, что это не значит, будто встреча Трампа и Путина будет пустой, чистым пиаром.

"У каждой стороны есть свои важные цели, - поясняет Небоженко. - Цель президента США Трампа - любой ценой поссорить Россию с Ираном. А также поссорить ЕС с Россией. И наоборот, сверхзадача Путина - расшатать евроатлантическое единство США и Европы. А также обеспечить эффективное взаимодействие Турции, Ирана и России на Ближнем Востоке. Все остальные вопросы американо-российских отношений будут решаться в зависимости от результатов встречи в Хельсинки".



Теги: Украина, Россия, США, Путин
 
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