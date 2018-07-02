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Бойко к выборам готовят американские технологи
К президентской кампании лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко совместно готовят американские и украинские политтехнологи.
Об этом говорится в статье Романа Кравца "Красный директор" по-новому. Кто и как готовит Бойко к президентским выборам.
По данным "Украинской правды", Бойко сейчас ведут сразу две группы специалистов – украинские технологи из "Центра политических решений" и американцы из компании "Сlearpath strategies".
"У американцев есть классный опыт, они постоянно предлагают инновации, но не имеют понимания украинских реалий. Поэтому мы взяли еще наших политтехнологов, которые приземляют их, – и получается очень красиво", – объясняет источник в "Оппоблоке".
Бойко ведут сразу трое американских технологов: Дэвид Блюстоун, Джон Гарретт и Кейт Маккартни.
Блюстоун специализируется на создании стратегий, разработке и анализе фокус-групп.
Гарретт работает над репутацией политиков и корпоративных клиентов. Его профиль – брендирование, слоганы, сообщение для целевых аудиторий.
Кейт Маккартни специализируется на детальном изучении избирателей и анализе общественного мнения.
В работе по Бойко американцы отвечают за стратегию кампании и работу с электоратом.
В свою очередь, украинские технологи, по данным УП, курируют имидж клиента, разрабатывают месседжи и слоганы – их работа сфокусирована на самом кандидате.
В то же время сам лидер фракции "Оппоблока" утверждает, что пока к выборам президента не готовится.
"Этот вопрос пока не обсуждается", – заверил Бойко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, технология, Америка, выборы президента
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