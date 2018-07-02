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«Евробляхи» отступают: опубликована шокирующая статистика
Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в июне впервые с начала года продемонстрировал отрицательную динамику к аналогичному месяцу 2017 года, сократившись на 5,4% – до 6,5 тыс. автомобилей.
По сравнению с маем 2018 года рынок сократился на 4,8%, передает Сегодня.
На текущий год эксперты первоначально прогнозировали прирост рынка новых авто на 20-25%, однако считают основным фактором отрицательного влияния неразрешенную ситуацию с "евробляхами", а также отмечают рост ввоза подержанных авто по сниженным ставкам акциза.
Позицию лидера сохраняет Toyota, которых в июне зарегистрировано 745 ед. (на три авто больше, чем в июне-2017). На втором месте Renault, в копилке которой 673 регистрации, что на 9% меньше июньского показателя прошлого года, третья строчка рейтинга у Skoda с результатом 513 новых машин и падением на 7%. Четвертое место, как и в июне 2017 года, у KIA – 454 авто ("минус" 9,6%), замыкает пятерку лидеров Volkswagen с приростом продаж на 10%, до 436 автомобилей.
Напомним, также, по данным Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" в мае 2018 года с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства. Это в 10 раз меньше объемов производства авто десятилетней давности, и цифра продолжает уменьшаться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, авто, номерной знак
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