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Наступит ли принудительное кормление политзаключенного Олега Сенцова?
Незаконно заключенного в колонии РФ режиссера Олега Сенцова всё ещё не кормят.
Украинцу всего лишь собираются вводить необходимые витамины после наступления второго кризиса его здоровья. Подробности об общем состоянии политзаключенного сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, информирует replyua.net. По рассказам Динзе, украинец уже проводил переговоры с начальником медчасти по поводу кормления, которое проведут в том случае, если наступит второй кризис. Стоит отметить, что первый кризис здоровья режиссера произошёл на 26-й день после начала отказа от пищи.
Как сообщает адвокат заключенного, ему известно, что могут применять в случае необходимости принудительного кормления. По его словам, в данной ситуации, когда требуется кормить больного насильно, обычно в роли лёгкой пищи выступает белково-витаминная смесь. Такая смесь больше по составу и консистенции напоминает детское питание. Её используют для тех граждан, что длительное время голодали и уже не способны быстро вернуться к прежнему режиму приема пищи. Таки м образом, данный процесс кормления является процессом выхода из режима голодовки. Напомним, ранее омбудсмен Украины проводила встречу с адвокатом Олега Сенцова, чтобы узнать о состоянии здоровья режиссера. Позже Людмила Денисова рассказал, что заключенный украинец действительно плохо себя чувствует и второй кризис может наступить совсем скоро.
Теги: Россия, Донбасс, голодовка, политзаключенные
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