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Песков: Путин не будет обсуждать с Трампом принадлежность Крыма
02.07.2018 16:37
Президент России Владимир Путин не намерен обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос аннексии Крыма.
Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил: «Президент России неоднократно заявлял, что в повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России».
По его словам, Путин готов искать компромиссы только по некоторым вопросам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, Крым, трамплин
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