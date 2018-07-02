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Президент РФ озвучил своё однозначное решение по крымскому полуострову
РФ намерена отстаивать свое мнение: оккупация Крыма является законной и данный вопрос обсуждаться на международном уровне не должен.
Как сообщает replyua.net, об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина. По его словам, вопрос о признании СШАзаконной аннексию Крыма является закрытым для обсуждений. Также Дмитрий Песков подчеркнул, что сам президент РФ уже не единожды упоминал и объяснял во время бесед, что крымский вопрос на повестке дня уже давно не стоить и стоять не будет, поскольку это решённый вопрос. Крым – это часть России, считает президент. Однако, всё остальные темы, не касающиеся крымского полуострова – это вопросы, которые требуют консенсуса, поэтому РФ согласна идти на диалог и поиск совместных решений.
Отметим, что, по заявлению Пескова, президент РФ также считает, что вопрос аннексии Крыма не должен помешать стране наладить отношения с США. Песков считает, что между Москвой и Вашингтоном и без данной темы стоит множество вопросов, позиции в которых сильно рознятся. Тем не менее различие в решениях по тем или иным резонансным темам «не должно препятствовать налаживанию двухстороннего диалога». Напомним, что встреча президента США и президента РФ должна пройти 16-го июля, во время которой главы государств собирались обсудить крымский вопрос. Также отметим, что в прошлом месяце Дональд Трамп якобы назвал Крым российским, на фоне чего и разгорелся новый скандал.
Теги: Россия, Донбасс, президент, полуостров
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