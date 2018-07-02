Россия продлила транзитные ограничения для Украины

02.07.2018 12:25

Президент России Владимир Путин продлил до 1 января действие ограничительные меры по транзиту товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстран через территорию России.

Напомним указ о введении «мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров» в РФ подписали 1 января 2016. Согласно документу, транзитная перевозка товаров из Украины через Россию может вестись только с территории Беларуси при условии пломбирования грузовых отсеков, в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов. Отмечается, что наложение и снятие таких пломб должно производиться при въезде в Россию и при выезде из нее в стационарных или передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, расположенных на железнодорожных станциях.

В то же время, при въезде в Россию из Беларуси водители должны получать учетные талоны, а при выезде — сдавать их.

Источник: https://donpress.com