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Россия продлила транзитные ограничения для Украины
Президент России Владимир Путин продлил до 1 января действие ограничительные меры по транзиту товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстран через территорию России.
Напомним указ о введении «мер по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров» в РФ подписали 1 января 2016. Согласно документу, транзитная перевозка товаров из Украины через Россию может вестись только с территории Беларуси при условии пломбирования грузовых отсеков, в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов. Отмечается, что наложение и снятие таких пломб должно производиться при въезде в Россию и при выезде из нее в стационарных или передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, расположенных на железнодорожных станциях.
В то же время, при въезде в Россию из Беларуси водители должны получать учетные талоны, а при выезде — сдавать их.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ограничение
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