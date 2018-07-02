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Стало известно, какие категории украинцев первые в "очереди" на повышение пенсий

02.07.2018 14:51
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Стало известно, какие категории украинцев первые в "очереди" на повышение пенсий

Вице-премьер-министр считает вопрос роста выплат "очень болезненным"

После повышения прожиточного минимума и минимальных пенсий чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но низкими зарплатами будут первыми в "очереди" на повышение пенсии. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "5 канала".

"Наиболее острый сегодня вопрос для чернобыльцев. И надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы: очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой. Мы работаем, и президент обращался к правительству, и глава правительства это обещал, что все-таки вопрос большого стажа и маленькой зарплаты должен быть перечитан", - сказал Розенко.

По его словам, сейчас Минсоцполитики готовит соответствующие расчеты и предложения.

"На мой взгляд, это вопрос очень болезненный. Не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату. Но мы не можем пройти мимо этой проблемы и все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу", – добавил Розенко.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсии в Украине платятся без задержек. Однако премьер объяснил, что проблемы могут возникать на местах.

Также Гройсман напомнил, что повышение пенсий в Украине уже происходит автоматически – без манипуляций и исключительно на основе законодательных норм и возможностей бюджета.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, украинцы, повышение, пенсии
 
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