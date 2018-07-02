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Супрун рассказала, как продвигается подписание деклараций с семейными врачами
Украинцы продолжают выбирать себе семейного врача – почти 11 миллионов человек подписали декларации с терапевтами и педиатрами. Об этом сообщила на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, за первые три месяца кампании по выбору врача декларации подписал каждый четвертый украинец, а всего их стало 10,8 миллиона человек, пишет Сегодня.
"Мы считаем, что это является самой лучшей иллюстрацией того, что Украина готова к этим изменениям. В системе здравоохранения зарегистрировано уже более 22 тысяч врачей первичной медицинской помощи, и все они подписывают декларации со своими пациентами и больше всего семейных врачей – более 14 тысяч, педиатров – более 4 тысяч. Кампания успешно идет даже в отдаленных селах и горных районах", – заявила Супрун.
Она рассказала, что лидерами по заключенным договорам между пациентом и врачом является Винницкая область – 44,76%. Дальше идут Полтавская область – 39,36%, Харьковская – 37,88%, Черновицкая – 32,32% и Хмельницкая – 31,6%. Хуже всего в этом вопросе, по ее словам, дела обстоят в Сумской области –12,04%.
Также и.о. министра заверила, что медпомощь будут получать все, даже те, кто не подписал декларацию с врачом.
"До конца 2018 года пока первичные учреждения здравоохранения будут переходить на новую модель финансирования, они будут дальше получать средства всех пациентов – тех, которые подписали декларации, и тех, которые еще не обратились к врачам и не подписали. Хочу всех успокоить. Каждый будет иметь доступ к врачам. Каждый может обращаться к семейному врачу, к терапевту или педиатру, но поощряем, чтобы вы подписали декларацию", – добавила Супрун.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, врачи, медицина
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