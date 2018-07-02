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Украинцев ждет аномальная погода в ближайшие 30 лет
Ливни, грозы и шквальный ветер натворили в Украине бед. После выходных более 130 городов и сел оставались без электроэнергии. В Ивано-Франковской и Черниговской областях подтоплено почти 200 домов. Во Львовской, Днепропетровской и Донецкой областях ветер сломал огромные деревья и сорвал шифер с крыш домов.
С мая месяца происходит дисбаланс температур: ночью может быть + 5, а днем + 25 градусов. К тому же в июне то выпадает снег, то идет град размером со сливу. Директор научно-исследовательского института Гидрометеорологии Владимир Осадчий рассказал о том, что причина аномалии – 30-летний период похолодания.
Из-за этого и дожди идут неравномерно. Жарких и сухих дней больше, а ливни интенсивнее. Вода при сильном ливне не успевает впитываться в землю, как при обычном дожде, и не питает корни растений. Поэтому аграрии ждут неплохого урожая подсолнечника, кукурузы и овощных культур.
А вот качество зерновых культур может пострадать. Несмотря на глобальный период похолодания, украинцев ждут очень жаркие июль и август. Как отметил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, средняя температура двух летних месяцев в северных и западных областях будет +30... +32 градуса.
В центре, на юге и востоке столбик термометра может дойти до +40 градусов. На западе, севере и в центре Украины ливни будут чаще, в других регионах – гораздо реже. И такая погода, по мнению синоптика, ожидает украинцев каждое лето в течение нескольких ближайших лет.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, аномалия, жара
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