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"Украинская Чечня": в словах Путина о Донбассе увидели угрозу
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина должна договориться с "Л/ДНР", как когда-то Россия договорилась с Чечней. Однако Путин умалчивает, что Россия перед подписанием договора с Чечней практически стерла ее с лица земли.
Такое мнение высказал известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский в интервью сайту "Апостроф".
"Лично для меня как жителя Донецка это прозвучало очень оскорбительно. Я никогда не думал, что мой регион превратят в Чечню и будут его называть украинской Чечней. Я никогда бы не желал Донбассу стать украинской Чечней", - подчеркнул журналист.
"Может, кому-то такая идея нравится, мы же помним, что произошло с Чечней. Путин же избежал этого момента, он прямо об этом не говорил. Лишь на словах рассказал, что вроде бы с Чечней пошли на уступки, подписали какой-то договор. Но ведь перед тем, как подписать этот договор, Чечню стерли с лица земли, а город Грозный, который сейчас есть – это не тот город Грозный, который был в 1994 году. Абсолютно на том же месте построен абсолютно другой город. Там снесены те здания, которые были, и построены совершенно другие", - напомнил он.
По словам Казанского, жители Донецка вряд ли хотели бы стать "донецкой Чечней": "Чтобы их стерли с лица земли, а потом, в лучшем случае, что-то на этом месте построили новое. А, возможно, и ничего бы не построили".
Отметим, что президент РФ Владимир Путин сравнивал Донбасс с Чечней, в частности, в недавнем интервью австрийскому телеканалу ORF.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, война, угроза
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