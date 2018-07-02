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Архив - Украина

Украинские военные освободили еще один город

02.07.2018 20:13
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Украинские военные освободили еще один город

Сегодня, 2 июля, стало известно, что украинским бойцам удалось освободить из оккупации село Золотое-4 Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщает лидер Информационного сопротивления Дмитрий Тымчук.

Как пишет журналист, успешная операция была проведена благодаря роте глубинной разведки. Золотое-4 – это важная административная единица, которую освободили и полностью контролируют. Во время военной операции сложенные действия младшего лейтенанта Олега Ляденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, помогли избежать многих жертв среди мирных жителей и военнообязанных. 

Отметим, что ситуацию также прокомментировал начальник пресс-центра ООС Александр Завтонов, где уточнил, что все действия были согласованы с законодательством Украины и согласно Минским договоренностям. Напомним, что сейчас в зоне АТО действует «хлебное перемирие». Как ранее сообщал replyua.net, террористы уже нарушили согласование. Под обстрелы попал населенной пункт Зайцево. В последствии: разрушен дом, повреждены участки. Летальных случаев не зафиксировано. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, освобождение, ЛНР, ВСУ
 
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