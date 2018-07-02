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В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие

02.07.2018 18:32
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В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие

В одном из сообществ в соцсетях сообщают о подрыве на мине двух боевиков «народной милиции ЛНР».

Так, в сообщении написано: «В субботу в пос. Христовое (Славяносербский район), от взрыва мины погиб участник «НМ ЛНР» Гончаров Андрей Николаевич, 11.04.1985 г. р., житель Луганска.

Еще один участник НМ ЛНР Ткачев Виталий Валерьевич, 1980 г. р. с осколочными ранениями доставлен в реанимацию Луганска.

Погибший Гончаров вместе с Ткачевым находились во дворе чужого частного дома. Гончаров держал в руках мину МОН-50, вероятно готовился к минированию, однако что-то напортачил, в результате чего произошел взрыв».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, взрыв, боевики, ОРЛО
 
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