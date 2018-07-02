В Украине без электричества остались 42 населенных пункта

02.07.2018 11:58

Без света 38 населенных пунктов в Днепропетровской области и четыре в Луганской. Во Львовской области остаются подтопленными домохозяйства.

Из-за осложнения погодных условий по состоянию на 7:00 понедельника, 2 июля, остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Корреспондент.

Так, в результате осложнения погодных условий (грозы, порывов ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях, а именно: Днепропетровская - 38 н.п. и Луганская - 4 н.п.

Кроме этого, в результате интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы. Так, во Львовской области остаются подтопленными три приусадебных участка и три подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского района.

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды.

Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Напомним, в стране из-за непогоды по состоянию на утро 1 июля оставались без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях.

Источник: https://from-ua.com