Верховный суд оставил Азарова без пенсии

02.07.2018 22:35

Экс-премьер окончательно проиграл судебную тяжбу о восстановлении выплат пенсии

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров проиграл в суде дело о восстановлении ему выплаты украинской пенсии – об этом говорится в постановлении коллегии судей Верховного суда Украины.

"В удовлетворении заявления... отказать", – отмечается в решении судей. Это постановление, как отмечается в решении, является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Верховном суде отметили, что проверка правильности установления обстоятельств по делу по невыплате пенсии экс-премьеру не относится к компетенции суда.

Напомним, Николай Азаров в 2014 году бежал в Вену, где у него счета и недвижимость, однако позже осел в России. В Украине Азаров находится в розыске по ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий), ст. 255 (Создание преступной организации) и ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), а в Евросоюзе включен в санкционный список. При этом Генеральный прокурор Юрий Луценко внес Николая Азарова в первую десятку украинских экс-чиновников, которые подлежат заочному осуждению.

Из-за санкций ЕС экс-премьер не имеет доступа к своей заграничной недвижимости и счетам. Лишили его и украинской пенсии – правда, для этого потребовалось вмешательство Генпрокуратуры: в феврале 2016-го Апелляционный суд Киева принял решение вернуть выплаты экс-премьеру, однако после обращения ГПУ почти сразу пенсионные счета Азарова вновь заблокировали.

Позже в Ощадбанке нашли еще один счет Азарова на 2,3 млн грн – его также заморозили. В декабре 2016-го суд арестовал три земельных участка и объект жилого фонда, принадлежащие экс-премьеру, а в конце того же года правоохранители обнаружили квартиру, забитую ценностями Азарова – и все арестовали.

Сейчас Азаров живет в подмосковной Рублевке, пишет книги, активно раздает интервью российским СМИ и возглавляет "украинское правительство в изгнании" под названием "Комитет спасения Украины".

Источник: https://www.segodnya.ua