Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля

02.07.2018 10:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля

2 июля, в понедельник, в некоторых областях Украины температура воздуха понизится до минимальных отметок, а в большинстве регионов пройдут сильные ливни. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на западе страны в ночные часы столбик термометра опустится до 13 градусов, днем будет около 17 градусов тепла. 

Прохлада задержится в Украине еще на один день, и только в среду синоптики обещают незначительное потепление. Сильные дожди прогнозируются в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Максимальное количество осадков и сильные грозы синоптики прогнозируют в Житомирской, Волынской и Ровненской областях. 

Средняя температура воздуха по Украине - +17… +24 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах Украины, где столбики термометров будут показывать от +13 до +20 градусов. Во вторник, 3 июля, ожидается потепление на пару градусов. 



Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх