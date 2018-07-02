- Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля10:04
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- Супрун рассказала, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев08:38
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам21:10
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса20:50
- "Доступное жилье" отдаляется от переселенцев, но борьба продложается18:50
- В боях на Донбассе погибло более 30 украинских морпехов11:10
Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля
2 июля, в понедельник, в некоторых областях Украины температура воздуха понизится до минимальных отметок, а в большинстве регионов пройдут сильные ливни. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на западе страны в ночные часы столбик термометра опустится до 13 градусов, днем будет около 17 градусов тепла.
Прохлада задержится в Украине еще на один день, и только в среду синоптики обещают незначительное потепление. Сильные дожди прогнозируются в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Максимальное количество осадков и сильные грозы синоптики прогнозируют в Житомирской, Волынской и Ровненской областях.
Средняя температура воздуха по Украине - +17… +24 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах Украины, где столбики термометров будут показывать от +13 до +20 градусов. Во вторник, 3 июля, ожидается потепление на пару градусов.
Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
- Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге 22 февраля
- Шторм "атаковал" Мариуполь
- Под дождем и на коленях - в Симферополе был дан старт акции "Георгиевская ленточка" (ФОТО)
- Потоп в Перми: люди переплывают дорогу кролем (ВИДЕО)
- Жители Западной Украины приходят в себя после страшной бури
- Украину зальет дождями, но тепло сохранится
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- «Ничего святого»: в первый день «хлебного перемирия» боевики обстреляли населенный пункт07:30
- «С ножом, одет в форму «ДНР»: жители Макеевки сообщили о нападениях маньяка07:12
- Кравчук пояснил, как вернуть неподконтрольный Донбасс22:20
- Отомстили за "Чечена": в сеть выложили момент ликвидации боевика снайпером ВСУ22:00
- Боевики "Пятнашки" заявили, что прорыли систему тоннелей к позициям ВСУ (ВИДЕО)21:40
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"21:25
- Военный эксперт о войне на Донбассе: Она выгодна всем сторонам21:10
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса20:50
- Повышение цен в "ДНР": Захарченко выкручивается20:30
- Всего +13 и сильные дожди, - прогноз на 2 июля10:04
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Россию ждет климатическая катастрофа09:15
- Топ самых красивых женщин по знакам Зодиака09:00
- ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области08:47
- Супрун рассказала, какие медицинские услуги будут бесплатными для украинцев08:38
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Самые полезные овощи и фрукты июля08:08
- Любовный гороскоп на июль 2018 года07:48
- Китайские упражнения для ног, которые задерживают старение организма09:45
- 30 признаков, что ваше истинное предназначение - быть целителем для других09:30
- Как хранить деньги, чтобы их становилось больше: 5 советов08:18
- Самые полезные овощи и фрукты июля08:08
- Любовный гороскоп на июль 2018 года07:48
- Медики рассказали о вреде молочных продуктов22:41
- Что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию до 1 июля19:15
- Не варто чистити зуби одразу після сніданку18:15
- 8 фактов о женском теле, о которых не должен знать ни один мужчина16:26
- Названы продукты, которые помогут вывести лишнюю воду из организма16:06
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Система «Аркан»: как проходит проверка переселенцев
- Переселенцы под прицелом: Рева озвучил количество "мишеней"
- Битва за пенсии для переселенцев: министр может поплатиться
- Более 20 человек не смогли пересечь донбасскую линию разграничения
- Донецкая область: началось усиленное патрулирование
- Аброськин ответил Захарченко, который собирается стрелять в миротворцев
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ