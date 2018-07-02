Всего 800 грн: революционное изобретение украинского хирурга перевернет медицину

02.07.2018 12:45

Украинский врач-нейрохирург Алексей Нелхопочин анонсировал уникальную конструкцию, с помощью которой можно заменять сломанные позвонки в шейном отделе позвоночника. Разработкой революционной системы врач занимался несколько лет.

Как сообщается, протез работает следующим образом: во время операции травмированный участок удаляют, а на его место ставят тубу из титанового сплава, концы которой крепят к целым костям. Затем увеличивают высоту протеза до необходимого изгиба спины.

Полость внутри тубы заполняется частями собственной кости человека, которые смешаны с гранулами специальной керамики. Себестоимость самой конструкции составляет всего 800 гривен. Однако потребуются десятки тысяч для того, чтобы получить лицензии и разрешения на производство.

Источник: https://from-ua.com