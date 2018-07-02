ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области

02.07.2018 08:47

Еще один поселок украинские военные взяли под свой контроль. Об этом 1 июля на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.



По его данным, под контроль ВСУ в конце июня перешел поселок Золотое-4 в Луганская области.

«В конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы — населенного пункта Золотое-4», — написал он.

Также он добавил, что операция проводилась с соблюдением Минских договоренностей, потерь среди гражданского населения и военнослужащих не было.

Ранее под контроль бойцов ВСУ перешел поселок Южное, расположенный возле Горловки.

Источник: http://zi.dn.ua