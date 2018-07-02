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ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области
Еще один поселок украинские военные взяли под свой контроль. Об этом 1 июля на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По его данным, под контроль ВСУ в конце июня перешел поселок Золотое-4 в Луганская области.
«В конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы — населенного пункта Золотое-4», — написал он.
Также он добавил, что операция проводилась с соблюдением Минских договоренностей, потерь среди гражданского населения и военнослужащих не было.
Ранее под контроль бойцов ВСУ перешел поселок Южное, расположенный возле Горловки.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ
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