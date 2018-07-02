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ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области

02.07.2018 08:47
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ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области

Еще один поселок украинские военные взяли под свой контроль. Об этом  1 июля на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его данным, под контроль ВСУ в конце июня перешел поселок Золотое-4 в Луганская области.

«В конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль очередной важной административной единицы  населенного пункта Золотое-4», — написал он.

Также он добавил, что операция проводилась с соблюдением Минских договоренностей, потерь среди гражданского населения и военнослужащих не было.

Ранее под контроль бойцов ВСУ перешел поселок Южное, расположенный возле Горловки.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Луганская область, ВСУ
 
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