Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс

03.07.2018 19:42

Конфликт на территории Донбасса жизненно необходим России, чтобы поддерживать постоянное давление на Украину. Российская сторона никогда не придумает ничего умнее, чем прямое военное вмешательство в другую страну. Об этом рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передает "Диалог.UA".

На встрече в Хельсинки 16 июля президент Трамп может предложить Путину вариант, при котором с Крыма будут сняты санкции, но Россия полностью уйдет с территории Донбасса. Он заявил, что России неинтересно искать пути урегулирования конфликта, так как он выгоден для нее со всех сторон. Прямое вмешательство на территории страны дает Путину большое поле для давления на украинскую сторону и международных партнеров.

Тышкевич уверяет, что как только страны начинают искать пути урегулирования конфликта, то РФ находит новые точки для споров, которые становятся еще больше предыдущих. Он отметил, что Россия вряд ли согласится на введение миротворцев, так как тогда будет задействовано слишком много игроков, которых будет сложнее обойти.

Эксперт убежден, что в переговорах Трампа и Путина вопрос Донбасса обсуждаться не будет. В случае если Дональд Трамп единолично признает Крым российским, таким образом он пойдет против политики своей страны, против своего народа и против своей же команды республиканцев, что может привести к тяжелейшим для него последствиям.