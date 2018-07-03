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Погода на июль: коварная стихия нарушит все планы
На второй месяц лета многие возлагают большие надежды, что наступит долгожданное солнечное лето без осадков и можно будет вволю насладиться пляжным отдыхом. Станут ли эти мечты реальностью? Ответ на этот вопрос мы узнаем, внимательно изучив прогноз синоптиков на этот период.
В июле ожидается теплая погода, осадков на всей территории, кроме юга и Днепропетровщины, прогнозируют меньше нормы. Об этом сообщает from-ua с ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу средняя месячная температура в июле составит 20-24 ° С, в горных районах 17-18 ° С.
Отмечается, что это на 1,5-2 ° С выше средних многолетних значений.
Средняя месячная температура предполагается 20-24 °, в горных районах 17-18 °, что на 1,5-2,0 ° выше средних многолетних значений.
Месячное количество осадков ожидается 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм, что на юге страны и Днепропетровщине в пределах нормы, на остальной территории - меньше нормы.
Ранее синоптики сообщали, что июнь станет самым жарким месяцем для жителей Украины. При этом месяц пройдет с довольно частыми грозами и ливнями.
"Абсолютный максимум температуры воздуха побьет в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, где будет местами до +40 ... 41 градуса, в горных районах +24 ... + 30 градусов. Абсолютный минимум температуры составит 11 градусов по Украине и 1 градуса в Карпатах ", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на этой неделе, осадки пройдут во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В других регионах страны будет сухая солнечная погода.
Температура существенно отличаться в зависимости от региона. В западных и северных областях температура будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. На Востоке воздух прогреется до 26 - 28 градусов. На юге и в центральных областях - от 22 до 26 градусов выше нуля.
Теги: Донбасс, стихия, июль, прогноз погоды
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