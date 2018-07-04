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Идет потепление: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

04.07.2018 11:45
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Идет потепление: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

4 июля, в среду, в Украине придет потепление, однако синоптики предупреждают: привычную июльскую жару украинцы почувствуют нескоро.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в среду на востоке и западе Украины дневные температуры установятся на уровне 23-25 градусов с отметкой плюс, а ночью стоит ожидать около 11-13 градусов тепла.

В северных областях ожидается не выше 21 градуса, а вот жители запада и юга страны уже почувствуют тепло – воздух будет прогреваться до 25-27 градусов. Такая погода продержится до конца рабочей недели, а уже в субботу, 7 июля, в Украину вновь вернутся дожди. В частности, проливные дожди ожидаются в западных областях Украины, в центре страны и на севере.

При этом температура воздуха падать не будет, и сохранятся стабильные 25-27 тепла, а на юге и до 29 градусов. По прогнозам синоптиков, в первой половине июля украинцы точно не дождутся изнуряющей жары, и температура будет оставаться вполне комфортной. 



Теги: Донбасс, погода, потепление, прогноз погоды
 
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