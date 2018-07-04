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Изменение пенсионной реформы: Гройсман сообщил план
Кабинет министров работает над коррекцией пенсий для украинцев с большим стажем, но маленькими зарплатами.
Об этом в интервью заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, этот вопрос стоит на повестке дня, передает Обозреватель.
"Мы уже фактически открыли возможность для постоянного повышения пенсий. Теперь нужно, опираясь на возможности ПФ, откорректировать пенсию для людей с большим стажем, но маленькими зарплатами. Как только наши расчеты покажут, что и в каких объемах мы сможем сделать, сообщим", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что речь идет и о крестьянах, и о работниках социальной сферы - учителях, медиках и других.
"Мы думаем об этих людях. У меня душа болит за них - они работали верой и правдой, но платили им копейки", - подытожил Гройсман.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсия, реформа, Гройсман
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