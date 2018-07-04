Клиенты ПриватБанка под угрозой

04.07.2018 09:10

Украинцы пытаются разоблачить хитрую схему мошенничества, основанную на продаже автобусных билетов через приложение «приват24». Известно, что мошенники организовали преступную комбинацию на сайте infobus.eu.

Схема достаточно проста: для оплаты билета на сайте просят ввести пароль от «приват24». Так же на сайте есть иконка входа через «приват24″. Если зайти на нее, то в самом привате покупателя перебрасывает в раздел смены пароля. Пользователям приходится вводить свой номер карты и предоставлять свой пароль от » личного кабинета «приват24».

Напомним, ПриватБанк предупредил про новую “схему” преступников. С частных мобильных телефонов стали все чаще рассылаться псевдоповідомлення о якобы блокировании карточек украинцев. Об этом сообщила пресс-служба государственного Приватбанка.

В банке отмечают, что мошеннические рассылки осуществлялись с помощью SMS-сообщений абонентам одного из украинских операторов. В тексте сообщений мошенники предлагали связаться с неизвестными номерами с целью получения персональных данных клиентов. Неизвестные присылали клиентам Приватбанка SMS о том, что их карта якобы заблокирована.

Источник: https://from-ua.com