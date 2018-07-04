Комитет Рады одобрил законопроект по блокировке сайтов: что это значит

04.07.2018 19:35

Блокировать или ограничивать доступ к информационному ресурсу смогут по решению суда, а иногда и без разрешения

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности одобрил законопроект о блокировке сайтов и рекомендовал его вынести на первое чтение в сессионный зал.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6688).

В случае принятия изменений в украинское законодательство, в Уголовном процессуальном кодексе (УПК) появится новый раздел: "Меры по блокированию информационных ресурсов (сервисов) в информационно-телекоммуникационных сетях (системах)".

Основанием для блокировки сайта и удаление с него информации будет решение суда, если распространяемый на нем контент влечет за собой тяжкие преступления.

Так, в УПК хотят внедрить норму, которая будет позволять временно блокировать доступ к сайту за действия, в результате которых исключается доступ и/или распространение информации с определенного (идентифицированного) информационного ресурса (сервиса) через информационные, телекоммуникационные и информационно-телекоммуникационные сети (системы) с целью прекращения уголовного правонарушения или предотвращения совершения другого.

Блокировка доступа будет осуществляться во время досудебного расследования, если судья удовлетворит соответствующее ходатайство прокурора.

В исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, временная блокировка (ограничение) доступа к сайту может быть начата до вынесения разрешения судом на срок не более 48 часов. В таком случае прокурор, следователь по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после начала осуществления таких действий обратиться с соответствующим ходатайством к следственному судье или в суд.

Источник: https://www.segodnya.ua