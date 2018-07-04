На Одесчине сошли с рельсов грузовые вагоны: поезда идут в обход

04.07.2018 07:10

Сегодня в Одесской области на перегоне Ивановка — Веселый Кут произошел сход 14 грузовых вагонов, поэтому для 20 пассажирских поездов организован объезд аварийного участка.

В «Укрзализныци» заявили, что на место происшествия направлены три восстановительных поезда со станций Раздельная, Подольск и Одесса-Товарная. По информации, вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов.

Также, в компании отметили: «Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано по альтернативным маршрутам, в объезд этого участка».

В частности, поезда № 762/761 Одесса — Киев, № 94/93 Одесса — Минск, № 24/23 Одесса — Москва, № 106/105 Одесса — Киев, № 146/145 Измаил — Киев проследують маршрутом через Одессу — Колосовку — Помичну — Чорнолесскую — Т. Шевченко — Мироновку — Киев.

Поезда № 136/135 Белгород-Днестровский — Черновцы, № 258/257 Одесса — Львов, № 26/36 Одесса — Рахов — Перемышль, № 108/107 Одесса — Ужгород, № 12/11 Одесса — Львов проследуют через Одессу — Колосовку — Помичну — Слободку — Вапнярку.

Поезд № 84/83 Одесса — Ковель проследует через Одессу — Колосовку — Помичну — Чорнолесскую — Т. Шевченко — Мироновку — Фастов — Казатин.

Поезд № 223/224 Киев — Одесса проследует через Подольск — Помичну — Колосовку — Одессу.

Поезда № 23/24 Москва — Одесса и № 258/257 Львов — Одесса проследуют через Слободку — Помичну — Колосиевку — Одессу.

Поезда № 145/146 Киев — Измаил и № 105/106 Киев — Одесса проследуют через Фастов — Мироновку — Чорнолесскую — Помичну — Одессу.

В «Укрзализныце» добавили: «Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, до которых сейчас добраться поездами невозможно».

Источник: https://donpress.com