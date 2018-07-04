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Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины
Куриное мясо, на которое массово переходят украинцы из-за дороговизны телятины, может быть опасным для здоровья.
Причиной тому – обилие антибиотиков, которыми кормят цыплят-бройлеров, передает ТСН.
Организм человека страдает от постоянного употребления такого мяса.
По данным Института аграрной экономики, в середине 2000-х мясо курицы составило 38% от всего потребления мяса. Сейчас доля курятины - уже почти половина. За год среднестатистический украинец съедает примерно 25 килограммов курятины.
"Мы получаем на стол продукт, нашпигованный антибиотиками. Сейчас в медицине очень острая проблема - это резистентность к антибиотикам. Мы можем подцепить инфекцию, и, возможно, нам понадобится антибиотик. И если у человека на столе бройлерная курица регулярно, то этот антибиотик просто не сработает", - рассказал диетолог Александр Кущ.
Чтобы снизить употребление вредного мяса, диетолог советует перейти на утку и индейку.
"Есть виды птицы, которые не поддаются бройлерству, например индейка, утка. Не надо сбрасывать со счетов другие виды белка - молочные продукты, яйца. И тогда доля этой бройлерной курицы может быть существенно снижена, я думаю, если она будет возникать раз или два в неделю, то организм будет в состоянии справиться", - добавил Александр Кущ.
По словам эксперта, больше всего вредных веществ в курятине накапливается в коже, печени и окорочках. А наименьшая - в грудинке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, опасность, курица
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