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Порошенко назвал дату вступления в ЕС

04.07.2018 12:38
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Порошенко назвал дату вступления в ЕС

Петр Порошенко рассказал о существующих намерениях Украины войти в состав Европейского Союза до 2025 года. Подобное заявление он сделал в ходе совместного брифинга с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что искренне желает, чтобы Сербия, преодолев все преграды, также вступила в состав ЕС до 2025 года.

«Еще одна стратегическая цель, которая нас объединяет — евроинтеграция», — подчеркнул президент в своей речи.

По его словам, около 70% населения поддерживает курс страны на вступление в ЕС.

Кроме того, Петр Порошенко напомнил об уже сделанных шагах в сторону членства в ЕС. В частности, он упомянул о ратифицированном Соглашении об ассоциации, существующей зоне свободной торговли и безвизовом режиме.

Напомним, что сегодня, 3 июля, Петр Порошенко по приглашению Александра Вучича прибыл в Белград с официальным визитом.

Ранее президент рассказал, когда планирует подать в парламент поправку к преамбуле Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Европейский союз, Порошенко
 
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