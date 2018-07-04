Порошенко подписал судьбоносный валютный закон: к чему готовиться украинцам

04.07.2018 20:25

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О валюте и валютных операциях»

Сделал он это в среду, 4 июля, во время встречи с представителями бизнеса в Киеве.

«Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале», — сказал президент, подписав соответствующий закон.

О том, что президент подписал важный валютный закон, он сообщил и в своем Twitter-аккаунте.

«Подписал Закон «О валюте и валютных операциях». Это — еще один акт экономической свободы и наша общая победа!», — отметил Порошенко.

На подпись Порошенко судьбоносный закон передал спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который также поставил свою подпись под законом сегодня, 4 июля.

Об этом Парубий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Подписал Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Это реализация наших обязательств, принятых Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот закон улучшит инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность Украины. Передал Закон на подпись Президенту Украины», — отметил в сообщении спикер парламента.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины приняла закон «О валюте и валютных операциях» во втором чтении и в целом на заседании 21 июня.

Закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушение валютного законодательства.

Как отмечают эксперты, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

Напомним, украинцам рассказали, что реализация закона «О валюте и валютных операциях» будет состоять из нескольких частей. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Закон вступает в юрисдикцию со дня, следующего после его публикации, а вводиться в действие через семь месяцев после переходного периода со дня, когда он наберет юрисдикцию», — говорится в сообщении.

Более того, чиновники рассказали, из каких частей будет состоять внедрения закона «в жизнь» украинцев.

Источник: https://politeka.net







