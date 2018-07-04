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Рада запретила размещать рекламу на электроопорах
Депутаты украинского парламента запретили размещать в Украине рекламу на опорах наружного освещения. Как информирует replyua.net, за принятие проекта закона №3454 в целом проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226.
Документом внесены изменения в закон «О рекламе», согласно которым размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается.
Ожидается, что реализация норм законопроекта будет способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции архитектурных ансамблей и объектов культурного наследия, повышению туристической привлекательности и улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения.
Теги: Донбасс, реклама, запрет, Верховная Рада
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