Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности в Украине

04.07.2018 20:05

Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины ожидается пожарная опасность 5 класса. Причина – в существенном повышении температуры воздуха, которое ожидается 4–6 июля. Такое сообщение сделала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным Укргидрометцентра, с 4 по 6 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днеропетровской и Кировоградской областей будет сохраняться чрезвычайная степень пожарной опасности.



Синоптики заявляют, что в Украину еще вернется настоящая жара. В Гидромедцентре сообщают, что температура будет продолжать постепенно повышаться. Таким образом, к концу недели она достигнет максимальных показателей.

Источник: http://zi.dn.ua