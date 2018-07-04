- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции17:42
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
- Как получить субсидию в Украине, если работаешь за границей17:03
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- В Украине массово закрываются ТЦ16:36
- Железнодорожники восстановили движение поездов в Одесской области15:55
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
Туреччина готова передати Україні зброю
Стало відомо, що Туреччина домовилась з Україною про передачу Міністерству оборони України передових технологій та програмного забезпечення у сфері зв'язку, безпілотних авіаційних комплексів. Сьогодні, 4 липня, була підписала відповідна угода, повідомляє replyua.net із посиланням на прес-службу РНБО.
Водночас стало відомо, що під час засідання шостої Спільної українсько-турецької комісії з питань військово-технічного співробітництва учасники обговорили реалізацію проектів у бронетанковій, космічній та авіабудівельній сферах. Крім того, країни мали змогу обговорити співпрацю у напрямку безпілотних систем, а також розробку нових зразків двигунів для бронетехніки. У свою чергу, представники турецької влади зацікавились в купівлі літаків Ан-178.
Варто зазначити, що це вже не перша країна, яка допомагає Україні зі зброєю. Із 2014 року ЗСУ отримали від Канади технічну допомогу на 24 мільйони доларів - це і бронежилети, і каски, і прилади нічного бачення, радіостанції, обладнання для розмінування. Одних тільки комплектів зимової форми - більше 30 000. Наразі в Україні в складі місії UNIFIER одночасно працюють понад двісті канадських інструкторів. Заняття проходять у восьми містах у різних регіонах країни.
Теги: Донбасс, Турция, оружие
- Дипломат: Украине придется определяться с кем вести «дружбу» – с Турцией или ЕС
- Турецкие хакеры взломали сайт донецкого отделения БЮТ! (ФОТО)
- Черговий ніж у спину Путіна від Ердогана
- Ющенко улетел на финал Кубка УЕФА
- Донецкий горсовет привлекает к управлению городом представителей всех партий
- Янукович и Путин в Стамбуле обсудили двусторонние отношения за обедом
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар15:40
- В Мариуполе канализация продолжает течь в море, а дети попадают на больничные койки14:50
- Украина передала в Международный уголовный суд список иностранцев, воевавших за «ЛДНР»12:20
- У Водяного прогремели взрывы. Наибольшая активность в ООС у Мариуполя12:05
- В зоне ООС боевики 17 раз нарушили перемирие11:28
- Главарь «ДНР» Захарченко назначил очередного «министра»09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 июля09:25
- Завтра Евросоюз продлит санкции против России19:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- На побережье под Мариуполем танки и БМП стреляли в море 18:30
- Туреччина готова передати Україні зброю18:14
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина18:00
- Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции17:42
- Украина разорит «Газпром» по всему миру: готовится новое громкое дело17:21
- Как получить субсидию в Украине, если работаешь за границей17:03
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке16:48
- В Украине массово закрываются ТЦ16:36
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- Продукты, вызывающие резкую усталость14:00
- Организм не справится: украинцев предупредили о смертельной опасности курятины09:52
- Медики рассказали родителям, как определить аутизм у ребенка09:20
- Ученые научились выявлять болезни по снам07:49
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы18:42
- Курятина якобы содержит антибиотики, а поскольку сегодня это продукт №1 в Украине, все без исключения умрут?15:12
- Выяснилось, что большинство людей неправильно моют руки при готовке мяса14:33
- "Хлебное перемирие" на Донбассе: Россия повышает ставки, а Украина получает свою выгоду13:46
- Битва за Донбасс: Объединенные силы взяли под контроль новый населенный пункт
- В "ЛНР" произошел взрыв с жертвами
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В ОРЛО на мине подорвались боевики «народной милиции»: есть погибшие
- Донбасские пункты пропуска опустели
- Жизнь в "ДНР": дочь любимого "министра" Захарченко захватывает предприятия и шикарно отдыхает
- Миротворцев можно не ждать: сделан плохой прогноз для Донбасса
- Соцсети сообщили о печальной ситуации у "Донбасс Арены"
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе